Медведев назначил нового главу «Автодора»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью журналистам пяти российских телеканалов по... Александр Астафьев/РИА «Новости»

Российский премьер-министр назначил нового председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Текст распоряжения был опубликован на сайте правительства.

«Назначить Петушенко Вячеслава Петровича председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Медведев освободил от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Сергея Кельбаха по его просьбе.