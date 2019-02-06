Медведев назначил нового главу «Автодора»
Российский премьер-министр назначил нового председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Текст распоряжения был опубликован на сайте правительства.
«Назначить Петушенко Вячеслава Петровича председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Медведев освободил от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Сергея Кельбаха по его просьбе.