Медведев уволил главу «Автодора»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Сергея Кельбаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как отмечается, это произошло по просьбе самого Кельбаха.

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«Распоряжением, которое подписал премьер-министр Медведев, Кельбах Сергей Валентинович освобожден от должности председателя правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» по его просьбе», — отметили в пресс-службе.

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