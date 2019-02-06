В магаданском поселке, где 20 лет нет горячей воды, построят бассейн за 720 млн рублей

В магаданском поселке Сеймчан, где у жителей уже 20 лет нет горячей воды, построят бассейн за 720 млн руб., сообщает портал 66.ru.

О планах построить стадион с бассейном отчиталась перед жителями депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь.

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Отмечается, что в поселке проживает 2064 человека.

По данным местных СМИ, в поселке уже около 20 лет отсутствует горячее водоснабжение. Жители вынуждены пользоваться бойлерами, некоторые выходят из положения «врезанием» в систему теплоподачи.

Как объяснили в управлении ЖКХ, оборудование для подачи воды износилось еще в 90-е годы — с тех пор вопрос о возобновлении горячего водоснабжения не поднимался.