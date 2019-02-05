Росстандарт пообещал избавить россиян от «поверочного рабства»

Глава Росстандарта Алексей Абрамов пообещал избавить россиян от «поверочного рабства». Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, ведомство намерено внести в Госдуму законопроект, который избавит россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды.

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Он также добавил, что подобными проверками должны заниматься соответствующие службы.

Абрамов подчеркнул, что данная инициатива поможет россиянам сэкономить.

В 2017 году сообщалось, что Минэнерго России призвало ставить только «умные» электросчетчики.