На Украине сало подорожало в пять раз за пять лет

Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич в ходе обсуждения подорожания продуктов заявил, что сало в стране подорожало в пять раз за пять лет, передает ТАСС.

По прогнозам экспертов, стоимость продуктовой корзины украинцев может вырасти на 25% в 2019 году.

Реклама

«За последние пять лет на Украине наблюдался беспрецедентный рост стоимости сала, ни одного такого продукта у нас не было, чтобы давал такую значительную прибавку. Так, цена сала за пять лет выросла в пять раз — с 25-30 гривен до 120-150 гривен за килограмм», — сообщил Томич.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в прошлом году подрожало 87% социального ассортимента продуктов. По официальной статистике, больше всего подорожали овощи (60%) и хлеб (на 17,6%).