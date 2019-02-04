В Госдуме предложили бесплатно раздавать еду бедным

Депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил безвозмездно раздавать продукты питания накануне истечения их срока годности всем нуждающимся россиянам. Об этом сообщает агентство «Москва».

Он заявил, что множество стран бесплатно раздают просроченные продукты людям, поэтому «эту практику нужно вводить и у нас».

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«Если ты продукт сегодня вечером приготовил, то есть его можно будет еще два-три дня», — рассказал Вострецов.

Депутат отметил, что реализация акций по раздаче бесплатных продуктов будет полезна и для самих торговых сетей.

«Надо поощрять торговые сети, чтобы они раздавали продукты и не хитрили, не переклеивали наклейки... Эти фирмы надо поддерживать и предоставлять им налоговые льготы. Но это обязательно должна быть не разовая акция, а постоянная», — заключил Вострецов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят конфисковывать все имущество у нарушителей границы.