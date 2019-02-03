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Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА «Новости».

В агентстве подчеркнули, что через месяц она должна вернуть кредиторам почти $1 млрд по облигациям. Если этого не произойдет, ей грозит дефолт или банкротство.

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Как отмечается, у компании пока недостаточно средств для того, чтобы расплатиться по долговым обязательствам.

Ранее сообщалось, что Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году. Выручка компании составила $21,4 млрд, что является рекордом за все время существования Tesla. В последнем квартале 2018 году выручка компании равнялась $7,2 млрд.