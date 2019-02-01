Минпромторг: маркировка отследит молочную продукцию «до прилавка»

Министерство промышленности и торговли РФ в ближайшее время запустит эксперимент по маркировке готовой молочной продукции, сообщил глава министерства Денис Мантуров, выступая в Центре развития перспективных технологий. ЦРПТ является оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров.

«Для начала речь идет о молочной продукции. Мы сейчас находимся на этапе согласования в правительстве сроков, когда это будет реализовано. Я надеюсь, что в ближайшее время», - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, какие продукты питания пройдут маркировку первыми.

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По данным Минпромторга, на данный момент ЦРПТ изучено более 10 производств, и вскоре будут обследованы еще 8.

Планируется, что национальная система маркировки и прослеживаемости будет сопряжена с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». «Меркурий» будет отслеживать молоко «от коровы до завода», тогда как ЦРПТ — от завода до прилавка.

В июле 2018 года был обнародован проект постановления правительства, по которому эксперимент по маркировке молочной продукции должен был пройти в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года. Позднее сроки эксперимента были перенесены.

Маркировать планируется молоко (кроме сырого), сливки, сливочное масло, сыры, сырные продукты и творог, сгущенные молоко и сливки, кисломолочные продукты и ряд других продуктов. Система должна вывести с рынка фальсифицированную продукцию.

Система маркировки товаров запущена в России в 2016 году, первыми стали маркировать меховые изделия, в результате чего таможенные и налоговые платежи с продажи этой категории товаров выросли. Сейчас идет эксперимент по маркировке табака и лекарств, с 1 июля будет запущена прослеживаемость обуви, товаров легкой промышленности и некоторых других. Всего для 12 категорий продукции в этом году маркировка станет обязательной.