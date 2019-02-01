В Китае намерены покупать больше сельхозпродукции из США

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Представители китайской делегации, которые принимали участие в торговых переговорах с США, заявили, что стороны достигли ряда договоренностей. Об этом сообщает государственное китайское агентство «Синьхуа».

В китайской делегации подчеркнули, что власти КНР и США будут предпринимать «эффективные меры» для развития американо-китайских торговых отношений.

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«Китай намерен активно увеличивать импорт аграрной продукции, энергоносителей, промышленных товаров, а также услуг из США», — говорится в сообщении китайской делегации.

Ранее в Китае заявляли о «важном прогрессе» в торговых переговорах с США.