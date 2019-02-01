Россия в ноябре сократила вложения в госдолг США
Россия в ноябре 2018 года вложила в ценные бумаги американского правительства $12,81 млрд, что на $1,8 меньше, чем в октябре прошлого года. Такие данные опубликовал минфин США.
Согласно опубликованному отчету, Россия вложила $3,75 млрд в долгосрочные бумаги и $9,06 млрд в краткосрочные.
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Лидером по вкладам в американский госдолг остается КНР, которая инвестировала более $1,121 трлн в правительственные ценные бумаги. Однако Китай также сократил свои вложения на $17 млрд по сравнению с октябрем.
В конце 2018 года сообщалось, что Россия в октябре увеличила вложения в госдолг США.