Россия в ноябре сократила вложения в госдолг США

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Россия в ноябре 2018 года вложила в ценные бумаги американского правительства $12,81 млрд, что на $1,8 меньше, чем в октябре прошлого года. Такие данные опубликовал минфин США.

Согласно опубликованному отчету, Россия вложила $3,75 млрд в долгосрочные бумаги и $9,06 млрд в краткосрочные.

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Лидером по вкладам в американский госдолг остается КНР, которая инвестировала более $1,121 трлн в правительственные ценные бумаги. Однако Китай также сократил свои вложения на $17 млрд по сравнению с октябрем.

В конце 2018 года сообщалось, что Россия в октябре увеличила вложения в госдолг США.