Трамп рассказал о скорых встречах с главой КНР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет «одну или две» встречи с главой КНР Си Цзиньпином в ближайшее время, передает Reuters.

Он отметил, что на одной из этих встреч стороны скорее всего договорятся о новой торговой сделке. Также Трамп выразил уверенность, что торговые переговоры Китая и США закончатся раньше 1 марта.

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Президент подчеркнул, что отношения между странами еще никогда не были настолько «продвинутыми».

Ранее Трамп заявлял, что торговая сделка между США и КНР будет заключена до 1 марта.