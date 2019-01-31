ЦБ намерен установить правила справедливой конкуренции между банками

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Банк России намерен в 2019 году выработать правила справедливой конкуренции между банками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя ЦБ Василия Поздышева.

Кроме этого, предлагается установить наказание для тех организаций, которые будут их нарушать.

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«Мы хотели бы, действительно, в этом году провести очень серьезную работу под эгидой ассоциации по выработке каких-то правил справедливой конкуренции и, я не знаю, по наказанию или общественному осуждению и порицанию, какие-то предложения по мерам должны быть», — отметил Поздышев.

Уточняется, что эти планы будут реализовываться под эгидой ассоциации «Россия».

Ранее сообщалось, что ЦБ лишил лицензии Радиотехбанк.