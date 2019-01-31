Путин призвал Васильеву следить за зарплатами учителей
Российский президент Владимир Путин попросил министра просвещения Ольгу Васильеву следить за уровнем заработной платы учителей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что контроль необходимо осуществлять в каждом субъекте страны.
«Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах», — подчеркнул Путин.
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Васильева при этом добавила, что российские учителя — замечательные люди, с чем глава государства согласился.
Ранее сообщалось, что алтайская чиновница назвала зарплату более 9 тысяч «завышенным требованием».