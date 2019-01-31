Путин призвал Васильеву следить за зарплатами учителей

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Российский президент Владимир Путин попросил министра просвещения Ольгу Васильеву следить за уровнем заработной платы учителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что контроль необходимо осуществлять в каждом субъекте страны.

«Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах», — подчеркнул Путин.

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Васильева при этом добавила, что российские учителя — замечательные люди, с чем глава государства согласился.

Ранее сообщалось, что алтайская чиновница назвала зарплату более 9 тысяч «завышенным требованием».