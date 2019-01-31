Набиуллина рассказала об объемах дальнейших закупок валюты для Минфина

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора по закупкам валюты для Минфина. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ЦБ не собирается изменять объем закупок.

«Встает часто этот вопрос, что мы, если курс куда-то двинется, начнем менять объемы закупок. У нас эти закупки никак не связаны с тем, что мы хотим влиять на курс рубля», — отметила Набиуллина.

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Она добавила, что и регулярные, и отложенные закупки валюты могут быть приостановлены только в том случае, если появятся риски финансовой нестабильности.

Ранее сообщалось, что в Банке России прокомментировали решение о начале отложенных закупок валюты для Минфина.