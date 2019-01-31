Международные резервы России выросли до $469,8 млрд

За неделю международные резервы России выросли на $0,2 млрд и на 25 января составили $469,8 млрд против $469,6 млрд на 18 января. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов за неделю вырос на $0,2 млрд, или на 0,04%, и на 25 января составил $469,8 млрд», — говорится в сообщении.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $3 млрд.