В Красноярске на замену заборчиков выделят 30 млн

В Красноярске ищут подрядчика для замены ограждения у дорог на новые. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок, сообщает портал «Проспект мира».

Начальная цена контракта составляет 30 млн руб. Заказчиком выступает управление дорог, инфраструктуры и благоустройства.

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Отмечается, что подрядчику необходимо будет поменять заборчики до 30 июня. Победителя торгов определят 22 февраля

Где именно появятся новые ограждения, в документах не указано.

Ранее сообщалось, что в Петербурге власти потратили почти 3 млн рублей на рекламную кампанию с опечаткой.