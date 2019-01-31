«Цифры — вещь упрямая»: экс-министр предрек Украине крах без России

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Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что стране грозит экономический крах, если отношения с российской стороной ухудшатся. Об этом он сказал в эфире NewsOne.

По словам Червоненко, украинская сторона должна проводить независимую политику, а не быть унижающимся перед западными странами «попрошайкой».

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«Есть объективная реальность — заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры — вещь упрямая», — заметил Червоненко.

Он добавил, что российская сторона не прибегали ни к каким мерам в отношении работающих на ее территории граждан Украины и фабрик украинского лидера Петра Порошенко.

Ранее в Раде назвали «провалом» Украины строительство «Северного потока — 2».