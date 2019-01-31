Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Российский рынок акций начинает торги значительным ростом, индекс Московской биржи вновь установил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром 30 января индекс Мосбиржи поднимался до 2529,4 пункта, что является историческим максимумом. По состоянию на 10.04 мск рост составлял 0,41% — до 2522,19 пункта.

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Индекс РТС также демонстрировал рост — на 1,06% — до 1211,71 пункта. Он тоже обновил максимум с 9 апреля 2018 года, превысив 1215 пунктов.

При этом ранее утром сообщалось, что на открытии торгов рубль снижается по отношению к евро.

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