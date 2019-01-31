ЦБ лишил лицензии Радиотехбанк

Банк России (ЦБ) принял решение об отзыве лицензии на предоставление банковских услуг у нижегородского Радиотехбанка. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО Нижегородский коммерческий банк Радиотехбанк отзывается с 31 января.

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Как уточняется, за последний год ЦБ семь раз вводил ограничение на привлечение банком денежных средств физлиц. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения законодательства.

По данным на 1 января этого года, банк занимал в банковской системе 276 место.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у «Камчаткомагропромбанка».