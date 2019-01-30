В Самаре главврач больницы устроил на работу «мертвые души»

В Самаре будут судить главврача больницы, который устроил на работу «мертвые души» и получил за них зарплату более 2 млн руб., сообщает Citytraffik.

Врач действовал вместе с начальником отдела кадров и главным бухгалтером. Им инкриминируются мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.

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По данным СУ Следственного комитета России по Самарской области, схему с «мертвыми душами» главврач предложил подчиненным в 2015 году. Шестеро людей были фиктивно трудоустроены, так в больнице появились несуществующие уборщик служебных помещений, менеджер отдела платных услуг, подсобные рабочие и медсестры.

С октября 2015 года по апрель 2017 года, с банковских карт фиктивно трудоустроенных работников главврач получил 2, 2 млн руб.

В настоящее время дело передано в суд.