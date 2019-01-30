Малый бизнес Калининградской области получил заказов от госкомпаний на 15,5 млрд руб.

За три года крупнейшие компании с госучастием заключили договоры с калининиградскими предприятиями малого и среднего бизнеса почти на 15,5 млрд руб., сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман в ходе встречи с губернатором региона Антоном Алихановым.

«Так, объем кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП региона в рамках Национальной гарантийной системы в настоящее время составляет 3,1 млрд рублей, что позволило им привлечь более 3,2 млрд кредитных средств», — цитирует Бравермана пресс-служба корпорации.

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Сегодня в Калининграде также состоялась презентация шести инвестпроектов, которые претендуют на поддержку по линии Корпорации МСП. Это проекты по созданию оптово-распределительного центра, модернизации материально-технической базы, производству высокотехнологичной продукции, производству детского и спортивного оборудования, строительству рыбоперерабатывающего завода в городе Пионерский и строительству индустриального парка «Западные ворота». Объем заявленных инвестиций в эти проекты – более 3 млрд руб.

«Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов может составить более 1,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года предприятия МСП получили заказы в рамках закупок компаниями с госучастием на 3,2 трлн руб.