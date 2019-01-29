Все кандидаты в президенты Украины ошиблись в налоговых декларациях

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины обнаружило ошибки в налоговых декларациях всех кандидатов в президенты страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По информации агентства, декларанты чаще всего не указывали кадастровые номера объектов недвижимости, а также указывали отсутствующие в реестрах транспортные средства. При этом данные ошибки и неточности не являются основанием для отказа в регистрации кандидата.

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«Ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях», — говорится в сообщении НАПК.

Подчеркивается, что декларации Владимира Зеленского и Сергея Таруты, которые уже стали кандидатами в президенты, к моменту публикации отчета еще не были проверены.

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от наблюдателей из СНГ на выборах президента.