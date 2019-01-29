В Росгеологии заявили, что Минприроды не может увольнять их сотрудников

<img src="//img.gazeta.ru/files3/575/12149575/gor2-pic905-895x505-24615.jpg">

Росгеология не находится в прямом подчинении у Министерства природных ресурсов и экологии России, поэтому глава Минприроды не может объявлять выговор гендиректору холдинга и увольнять сотрудников компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росгеологии.

При этом в госкорпорации подтвердили, что контракт с первым заместителем гендиректора Росгеологии Русланом Горрингом действительно расторгнут.​

Реклама

«(Генеральный директор Росгеологии. «Газета.Ru») Роман Панов не в прямом подчинении министра природных ресурсов. И он не может выносить выговоры ему и увольнять сотрудников компании», — говорится в сообщении ведомства.

Минприроды объявило об увольнении Горринга после распространения в сети видео, на котором он играет в компьютерную игру, параллельно рассказывая о личной жизни и угрожая другим участникам онлайн-игры.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали сайт Росгеологии вскоре после объявления Минприроды об увольнении Горринга.