Ипотечникам в сложной ситуации могут предоставить годовые каникулы

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Россияне, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда Банка России Сергея Шевцова.

Он уточнил, что их срок не должен превышать шесть месяцев за один раз.

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«Из опыта реструктуризации ипотечных кредитов известно, что свыше 90% заемщиков успешно преодолевают временные финансовые трудности и возвращаются в платежный график, если им предоставить такую возможность», — отметил Шевцов.

По предложению ЦБ, ипотечники смогут сами выбирать из двух вариантов: полностью приостановить выплаты или снизить сумму платежей на время каникул.

Ранее сообщалось, что правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей.