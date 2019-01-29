Замглавы Росгеологии уволен за скандальный стрим

Пресс-секретарь Минприроды Наталья Хлопунова сообщила, что министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя гендиректора Росгеологии Руслана Горринга после появления в сети скандального видео игрового стрима, передает РИА «Новости».

Видео, на котором Горринг играет в компьютерную игру, параллельно рассказывая о личной жизни и угрожая другим участникам онлайн-игры, появилось в сети 28 января.

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Пресс-секретарь заявила, что после распространения «возмутительного» видео Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала — Горинга.

Также в Росгеологии будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности, а генеральному директору госкорпорации Роману Панову объявили выговор.

Ранее сообщалось, что после скандала с «дырой» в «Союзе» сменят гендиректора «Энергии».