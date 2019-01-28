В Татарстане раскрыты махинации с медизделиями на полмиллиарда рублей

В Татарстане два индивидуальных предпринимателя, занимающиеся поставкой медизделий для нейрохирургии, организовали медицинский картель, нелегальный доход от которого превысил полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Inkazan.

Махинациями заинтересовалась ФСБ, которая передала сведения в УФАС.

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«Заказчиками выступали как государственные медучреждения Татарстана, так и других регионов. В 250 аукционах, в которых принимали участие эти девять организаций, максимальное снижение цены составило порядка 2%, а общая начальная максимальная цена в данных аукционах превысила 569 млн рублей», — рассказал замглавы Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по республике Сергей Павлов.

Отмечается, что общий доход подконтрольных организаций составил 553 млн рублей.

Как выяснили сотрудники антимонопольной службы, все заявки от девяти фирм на участие в электронных торгах поступали с одного IP-адреса, а все электронные файлы были созданы на одном компьютере одним и тем же пользователем.