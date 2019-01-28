Финансовый и алюминиевый рынки позитивно восприняли снятие санкций с «Русала»

Мировые рынки позитивно отреагировали на снятие санкций с «Русала», «Евросибэнерго» и EN+. На Гонконгской бирже акции US RUSAL подорожали на 9% до самого высокого уровня с апреля этого года, сообщает Reuters. На Московской бирже торги в понедельник утром открылись 10-процентным повышением. Сегодня же Лондонская биржа металлов объявила о снятии ограничений на сделки с продукцией российской компанией, на фоне чего цены на алюминий снизились на 1,4%.

«Русал» — второй по величине производитель алюминия в мире. После введения санкций в отношении компании цены на алюминий резко выросли – на фоне опасений разрыва цепочек поставок. В 2017 году объем производства компании составил 3,7 млн тонн алюминия, до введения санкций на рынки Европы приходилось 45% продаж, на Азию – 20%. Минфин США снял санкции по итогам 10-месячных переговоров, что позволило обеспечить продолжение работы предприятий (в России и за рубежом), где заняты около 50 тыс. человек, а примерно столько же в смежных отраслях.

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В результате договоренностей, в частности, снижен контроль Олега Дерипаски в трех компаниях, а в советах директоров увеличено представительство независимых директоров. В частности, в ночь на 28 января полностью обновлен совет директоров En+. В отставку с поста независимого неисполнительного директора «Русала» ушел Жан-Пьер Тома – этот шаг объясняется «интересами компании».

Олег Дерипаска никаких денег и компенсаций за передачу долей не получит. Как пишет The Financial Times со ссылкой на источник, оценка состояния предпринимателя снизилась на $2-3 млрд. В декабре, когда появились первые сообщения о договоренностях с Минфином США, в Кремле приветствовали их.

«Безусловно, Олег Дерипаска борется за эту компанию, которая играет заметную роль не только в экономике России, но и заметную роль в мировой экономике», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вместе с тем «Русал» на фоне угрозы потери части бизнеса из-за санкций не стал сворачивать крупные инвестпроекты – строительство алюминиевых заводов в Тайшете и Таежном, а также проект производства глинозема из каолиновых глин в Санкт-Петербурге. Не снижались и социальные инвестиции – в 2017 году построено 50 новых объектов социальной инфраструктуры.