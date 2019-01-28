На Украине предрекли последствия разрыва контракта по газу с Россией
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что после окончания действия газового договора с Россией на Украине начнется падение уровня экономики. Об этом он рассказал в эфире канала NewsOne.
Он напомнил, что действие газового соглашения прекратится 1 января 2020 года.
Реклама
«Нам для того, чтобы обслуживать даже пустую трубу, нужно $3 млрд в год... Теперь не будет ничего — договор новый не заключают», — сказал Рабинович.
Политик также задался вопросом, с чем в таком случае останется Киев.
Ранее Рабинович назвал Международный валютный фонд (МВФ) «захватнической организацией».