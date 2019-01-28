На Украине предрекли последствия разрыва контракта по газу с Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/717/12115717/RIAN_2514684.HR-pic905-895x505-16255.jpg">

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что после окончания действия газового договора с Россией на Украине начнется падение уровня экономики. Об этом он рассказал в эфире канала NewsOne.

Он напомнил, что действие газового соглашения прекратится 1 января 2020 года.

Реклама

«Нам для того, чтобы обслуживать даже пустую трубу, нужно $3 млрд в год... Теперь не будет ничего — договор новый не заключают», — сказал Рабинович.

Политик также задался вопросом, с чем в таком случае останется Киев.

Ранее Рабинович назвал Международный валютный фонд (МВФ) «захватнической организацией».