Саудовский принц готовит масштабную реформу на $425 млрд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман готовит масштабный план реформ на $425 млрд, передает Bloomberg.
Как отмечается, эти средства будут вложены в инфраструктуру, энергетику, а также другие отрасли промышленности. В связи с этим будут заключены около 70 крупных сделок.
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Уточняется, что принц намерен привлечь инвестиции к 2030 году.
Детали своего плана Мухаммед бин Сальман представит в понедельник, 28 января.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии провели перестановки после убийства журналиста Джамаля Хашукджи.