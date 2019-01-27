Саудовский принц готовит масштабную реформу на $425 млрд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/949/8185949/mokhammed_bin_salman-pic905-895x505-7552.jpg">

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман готовит масштабный план реформ на $425 млрд, передает Bloomberg.

Как отмечается, эти средства будут вложены в инфраструктуру, энергетику, а также другие отрасли промышленности. В связи с этим будут заключены около 70 крупных сделок.

Реклама

Уточняется, что принц намерен привлечь инвестиции к 2030 году.

Детали своего плана Мухаммед бин Сальман представит в понедельник, 28 января.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии провели перестановки после убийства журналиста Джамаля Хашукджи.