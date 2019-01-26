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Газопровод «Турецкий поток» признали самым опасным проектом для Украины. Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карела Гирмана.

По его словам, «Северный поток — 2» несет в себе меньшую угрозу для Киева. Это связано с тем, что когда он будет построен, через него не будет доставляться газ в страны южной Европы. Благодаря этому Украина сможет сохранить часть транзита. При этом после запуска первой цепочки «Турецкого потока» эта проблема будет легко решена.

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«Турецкий поток уже почти построен. Первая ветка будет точно запущена. Здесь, к сожалению, эта борьба была проиграна Украиной», — констатировал Гирман.

Эксперт подчеркнул, что после его запуска Украина полностью лишится транзита газа из России.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин выразил надежду на ударные темпы строительства «Турецкого потока» на суше.