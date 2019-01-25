ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»

Центральный банк России 25 января объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Еврокапитал-Альянс». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Как отмечается, ЦБ назначит в коммерческом банке временную администрацию. Уточняется, что «Еврокапитал-Альянс» занимал 322 место в российской банковской системе.

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«Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около 9 млрд руб. и превысил размер ее собственных средств более чем в семь раз», — говорится в сообщении Банка России.

Подчеркивается, что Центробанк восемь раз за последние 12 месяцев применял в отношении банка меры.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензии у двух банков.