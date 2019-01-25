Сенатор-демократ потребовал ускорить принятие новых санкций против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/639/11890639/RIAN_3283958.HR-pic905-895x505-9485.jpg">

Сенатор-демократ Боб Менендес в письме госсекретарю США Майку Помпео потребовал, чтобы Соединенные Штаты ускорили принятие второго пакета санкций против России из-за отравления Скрипалей. Об этом сообщается на сайте сенатора от Нью-Джерси.

В пресс-службе сенатора отметили, что он отправил послание Помпео после того, как Госдеп заявил о причастности России к отравлению Скрипалей. В письме сенатор напомнил, что дополнительные санкции против России ввели страны Европейского союза. Он задался вопросом, координирует ли Госдеп свои действия с европейскими союзниками.

Реклама

4 марта экс-полковник ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском Солсбери. Британские власти заявляют, что их отравили российски спецслужбы с применением нервно-паралитического вещества «Новичок». С выводами Великобритании согласны союзники. Официальная Москва отрицает причастность к инциденту.

Ранее Дания пригрозила России санкциями ЕС.