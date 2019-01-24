Мэру Красноярска хотят повысить зарплату для «повышения профессионализма»

Мэру Красноярска Сергею Еремину хотят поднять зарплату на 20% для «повышения профессионализма», сообщает «Тайга.Инфо».

Как отмечается, горсовет Красноярска рассматривает проект изменения заработной платы мэра в связи с получением статуса города-миллионника. Краевым правительством планируется ее увеличение на 20%. Среди аргументов в пользу увеличения оклада упоминаются «введение новых полномочий и функций местного самоуправления», более низкий уровень зарплаты по сравнению с мэрами других городов-миллионников и «необходимость повышения профессионализма».

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Утверждается также, что зарплата мэра Красноярска не увеличивалась с 2006 года, за исключением плановой индексации.

Авторы пояснительной записки также отмечают, что даже после увеличения оклада, его размер не достигнет уровня оплаты труда мэров Екатеринбурга и Новосибирска.

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