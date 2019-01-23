В Петербурге законсервировали строительство на трех линиях метро

Власти Санкт-Петербурга планируют в ближайшее время заключить договор о консервации строительства трех станций метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ранее городское правительство расторгло три контракта с ОАО «Метрострой» на постройку станций метро.

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В комитете отметили, что недостроенные станции также будут взяты под охрану.

«КРТИ ни в коем случае не пустит данную ситуацию на самотек, в кратчайшие сроки заказчик заключит договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружений строящихся объектов метро в соответствии с действующими нормами и правилами», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что строительные работы на трех линиях метро остановятся до 28 января.