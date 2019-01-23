Меркель: Германия продолжит поставки газа из России

Немецкий канцлер Ангела Меркель выразила уверенность в том, что Германия будет получать газ из России, передает РИА «Новости».

По словам политика, природный газ продолжит играть решающую роль в течение еще нескольких десятилетий. Она заметила, что спор о месте, откуда ФРГ поставляет газ, является преувеличенным.

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«Мы будем продолжать поставки газа из России, это совершенно ясно», — сказала Меркель.

Она добавила, что разнообразить поставки Германия намерена за счет сжиженного газа из Соединенных Штатов и других стран.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора транзит газа через Украину после 2019 года.