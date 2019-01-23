В кабмине заявили о переносе обсуждения дифференциации тарифов на электричество

Официальный представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус заявил, что в правительстве предлагают перенести обсуждение дифференциации цен на электроэнергию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обсуждение решено прекратить после совещания у Козака. Решение вопроса откладывается на неопределенный срок.

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«Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года», — подчеркнул Джус.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России предложило отменить льготные тарифы для электроплит.