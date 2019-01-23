Орешкин рассказал о закрытом обсуждении приватизации госкомпаний

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российское правительство готовит ряд сделок по приватизации госкомпаний. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, обсуждение проектов проходит в закрытом режиме.

«Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры», — сказал Орешкин.

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Он отметил, что сейчас существует «целый ряд активов», которые станут полезны для российской экономики, если туда поступят дополнительные вложения, в том числе и от иностранных инвесторов.

Ранее сообщалось, что Орешкин не исключил приватизацию «Совкомфлота» до конца 2018 года.