Орешкин рассказал о закрытом обсуждении приватизации госкомпаний
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российское правительство готовит ряд сделок по приватизации госкомпаний. Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра, обсуждение проектов проходит в закрытом режиме.
«Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры», — сказал Орешкин.
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Он отметил, что сейчас существует «целый ряд активов», которые станут полезны для российской экономики, если туда поступят дополнительные вложения, в том числе и от иностранных инвесторов.
Ранее сообщалось, что Орешкин не исключил приватизацию «Совкомфлота» до конца 2018 года.