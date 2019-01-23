ЦБ увеличил закупки валюты для Минфина в 3,5 раза
Банк России 23 января увеличил закупки валюты для Министерства финансов в 3,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регулятора.
Как отмечается, ЦБ приобрел валюту на внутреннем валютном рынке на сумму 24,2 млрд рублей с расчетами 22 января.
Реклама
Уточняется, что в предыдущий торговый день ЦБ купил валюту на 7 млрд рублей.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин оценил последствия закупок Россией валюты.