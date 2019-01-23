«Ъ»: в России могут отменить льготные тарифы для электроплит

https://news.yandex.ru/story/Kommersant_soobshhil_o_planakh_otmeny_lgotnykh_tarifov_dlya_ehlektroplit--4594ec2e6cacac1bdd00fad560c3566f?lr=213&lang=ru&stid=4pJzQTLO9tdyCszBN7-Y&rubric=index&from=index

Минэкономразвития России предложило отменить льготные тарифы на электрические плиты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в ведомстве также предложили ввести для населения социальные нормы потребления электричества.

Как отмечается, эти предложения был сделаны в рамках плана кабмина по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике.

Ранее сообщалось, что в Москве утвердили тарифы на электричество.