Путин подписал закон об упрощении компенсации взносов на капремонт

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жильцы многоквартирных домов более не обязаны сами доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт, чтобы получить компенсацию. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время российский Жилищный кодекс позволяет получить 50-процентную компенсацию взносов на капремонт одиноко проживающим неработающим гражданам с 70 лет, а с 80 лет взносы компенсируются в полном объеме. При этом главным условием получения льготы является отсутствие долгов по взносам на капремонт.

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Если ранее для получения льготы было необходимо самим предоставить в госорганы документ об отсутствии задолженностей, то теперь профильные учреждения должны сами запрашивать данные у регионального оператора капремонта или владельца специального счета.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили устанавливать автоматические системы газовой безопасности за счет фондов капремонта.