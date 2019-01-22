Самарцы обиделись на философский репост губернатора

Подписчиков главы Самарской области Дмитрия Азарова разгневала опубликованная губернатором цитата в твиттере, сообщает «Самара-онлайн».

Азаров спросил подписчиков, согласны ли они с утверждением, что «люди, которые ничего не добились в жизни — больше всех любят учить жить».

Реклама

Часть комментаторов согласились с высказыванием, однако многие подписчики губернатора приняли высказывание на свой счет.

«Не добились ничего — это отсутствие счета в швейцарском банке, виллы на Мальдивах, «Бугатти» в гараже? Это вы имеете в виду?» — возмутился один из пользователей.

Другой подписчик Азарова выразил мнение, что фраза это «неприкрытый намек на людей, которые ежедневно указывают не только на недоработки, но и на откровенную халатность со стороны ответственных лиц с руководящими полномочиями».

Отмечается, что после эмоциональных ответов на твит губернатор опубликовал еще один пост, где попытался объясниться. Азаров написал, что «никого не имел ввиду» и посоветовал читателям не принимать на свой счет афоризмы.

В конце прошлого года министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в твиттере посоветовала матерям, которым не хватает денег на еду для детей, выращивать ее в огородах. Впоследствии чиновница извинилась за свои слова, заявив, что они были вырваны из контекста и растиражированы.