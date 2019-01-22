МСП Банк реализовал первую сделку секьюритизации портфеля кредитов малому бизнесу

МСП Банк реализовал первую сделку по секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, на Московской бирже, сообщает банк. Секьюритизация – форма финансирования определенных активов при помощи выпуска ценных бумаг.

Сделка МСП Банк предполагает отработку двух новых для участников рынка механизмов поддержки: объединение в портфеле кредитов субъектам МСП, выданных несколькими банками, и предоставление поручительства Корпорации МСП по облигациям старшего транша. Объем выпуска — 7 млрд рублей. Ставка купона — 9,1% годовых. Организаторами выступили Промсвязьбанк, ВТБ Капитал, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, Евразийский банк развития, ГК Регион и МСП Банк. Среди инвесторов – международные банки развития, ведущие российские государственные и частные коммерческие банки, финансовые компании.

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«Минимальный объём сделок секьюритизации, который мы планируем показать в 2019 году, — 10 млрд рублей», — указал председатель правления кредитной организации Дмитрий Голованов.

По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, новые выпуски таких облигаций необходимо настроить так, чтобы они были связаны с экономикой города. Глава Корпорации МСП Александр Браверман отметил, что корпорация продолжит развитие этого инструмента.