В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес
Министерство финансов подготовило новый законопроект, который предполагает введение налогового вычета на спортивно-оздоровительные мероприятия. Об этом говорится на официальном портале проектов нормативных актов правительства.
Отмечается, публичное обсуждение проекта началось 22 января, а закончится — 4 февраля 2019 года.
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По данным ведомства, планируется, что новый законопроект вступит в силу в январе 2020 года.
Ранее сообщалось, что Госдума разрешила вставать на воинский учет без регистрации.