NYT: Дерипаска может выиграть от санкционной сделки с США

Санкционная сделка между администрацией президента США Дональда Трампа и российским бизнесменом Олегом Дерипаской не будет столь губительной для олигарха, как это предполагалось, пишет газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальное соглашение по сделке.

В частности, в рамках сделки по плану минфина США предполагается снять санкции с нескольких российских компаний бизнесмена, который должен сократить долю в них. Например, такая сделка избавит Дерипаску от долгов в «сотни миллионов долларов». Кроме того, сохранятся значительные доли в его компаниях, узнала газета The New York Times.

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Минфин США объявил о санкциях против Дерипаски, а также шести других российских олигархов и их компаний в апреле 2018 года. Под санкции попали принадлежащие Дерипаске компании En+, «Русал» и «Евросибэнерго», напоминает NYT.

Личные санкции в отношении Дерипаски вступили в силу немедленно, но санкции в отношении его компаний несколько раз откладывались, говорится в материале. Министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что цель санкций — «изменить поведение» Дерипаски, а не выводить «Русал» из бизнеса, учитывая ключевую роль компании как глобального поставщика алюминия. Тогда минфин заявил о готовности снять санкции с компаний Дерипаски, если он уменьшит свою долю до менее чем 50%.

Новая информация может послужить еще одним поводом для критики в том, что администрация Трампа либо сознательно отпустила олигарха, которого считает близкого к Кремлю, либо ее перехитрили «сложной юридической и лоббистской кампанией», считает NYT.