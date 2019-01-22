Депутат Рады назвал Украину «наибеднейшей» страной в Европе
Депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов заявил в эфире телеканала NewsOne, что за последние 27 лет Украина превратилась в «наибеднейшую» страну в Европе.
Депутат рассказал, что данная ситуация будет сохраняться, если в стране продолжат «тасовать в колоде всех тех политиков», которые считают, что деньги «делают политику», а политика приносит еще больше денег.
«Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — посетовал депутат.
Он подчеркнул, что стремление украинских политиков «делать» деньги с помощью политики является «позорным правилом».
Ранее сообщалось, что Украина попала в мировые лидеры по частоте банковских кризисов.