Депутат Рады назвал Украину «наибеднейшей» страной в Европе

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Депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов заявил в эфире телеканала NewsOne, что за последние 27 лет Украина превратилась в «наибеднейшую» страну в Европе.

Депутат рассказал, что данная ситуация будет сохраняться, если в стране продолжат «тасовать в колоде всех тех политиков», которые считают, что деньги «делают политику», а политика приносит еще больше денег.

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«Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — посетовал депутат.

Он подчеркнул, что стремление украинских политиков «делать» деньги с помощью политики является «позорным правилом».

Ранее сообщалось, что Украина попала в мировые лидеры по частоте банковских кризисов.