В «Нафтогазе» назвали условие шестикратного снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская государственная компания готова снизить сумму иска к «Газпрому» с $12 млрд до $2 млрд при достижении договоренностей по транзиту газа. Об этом сообщает «Укринформ».
Витренко отметил, что сумма иска будет снижена в том случае, если сторонам удастся договориться по транзиту газа на период после 2020 года.
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«$2 млрд — это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу», — добавил Витренко.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» подтвердил отмену ареста акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2.