Количество миллиардеров удвоилось на фоне увеличения разрыва между богачами и бедными

Число миллиардеров увеличилось вдвое за последние 10 лет — до 2 208 человек, в то время как разрыв между богачами и бедными растет ежедневно. Об этом говорится в докладе организации Oxfam, которая борется с проблемой экономического неравенства. Он опубликован в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Состояние богатых людей увеличивалось на $2,5 млрд ежедневно в прошлом году или на $900 млрд ежегодно на фоне падения доходов беднейшего населения, говорится в докладе. Например, доходы 3,8 млрд человек, которые составляют беднейшую половину человечества, сократились на 11%.

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Авторы исследования отмечают, что ежедневно увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми подрывает борьбу с нищетой, наносит ущерб экономике и разжигает гнев общества по всему миру.

«Во многих странах достойное образование или качественное здравоохранение стало роскошью, которую могут позволить себе только богатые», — говорится в резюме доклада.

Отмечается, что в этой ситуации виновны и правительства, которые усугубляют неравенство тем, что не выделяют достаточно финансовых средств на государственные услуги, такие как здравоохранение и образование, а с другой стороны, не могут решить проблему уклонения богачей и корпораций от уплаты налогов.