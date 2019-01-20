«Профилактика ожирения»: в Таганроге выделили 47,5 рубля социальной помощи многодетной семье
В Таганроге чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье единовременную социальную помощь в размере 47,5 рубля, передает портал «Панорама».
Дополнительно из городского бюджета семье было решено выделить 1 тысячу рублей.
«Помощь государства малоимущей многодетной неполной семье. Федеральная программа по профилактике ожирения», — прокомментировал решение таганрогских чиновников юрист Юрий Заблоцкий.
Ранее депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко, который месяц питался на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей, по итогам эксперимента похудел на семь килограммов.