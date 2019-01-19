На Украине заявили о двукратном преобладании смертности над рождаемостью

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Смертность на Украине почти в два раза превышает рождаемость. Об этом свидетельствуют данные украинской государственной службы статистики, передает УНН.

По имеющимся данным, на 100 умерших украинцев приходятся 58 живорожденных.

Также сообщается, что в течение января-ноября 2018 года численность населения уменьшилась на 208,8 тысяч человек.

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Согласно украинскому госстату, всего в стране по состоянию на 1 декабря прошлого года проживало 42177,6 тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что депутат Рады спрогнозировал нехватку кадров на Украине.