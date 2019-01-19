Депутат Госдумы Дмитрий Ионин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что Свердловская область может попросить списать долги вслед за Чечней.

По его мнению, прокуратура Чечни создала прецедент для списания коммунальных долгов.

«По аналогии, например, также можно списать долги, допустим, за отопление, жителям Свердловской области. Потому что сумма астрономическая. И я, как депутат от этой территории, основываясь на чеченском прецеденте также настаиваю, чтобы наш надзорный орган действовал аналогично», — заявил Ионин.

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Он уточнил, что в Свердловской области долги за отопление составляют 8,6 млрд руб.

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